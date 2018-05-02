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Компания Brembo рассказала о собственной электронной тормозной системе
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Компания Brembo рассказала о собственной электронной тормозной системе 

Car.ru 33 минуты назад
Фото: Car.ru
В Brembo поделились деталями концепции тормозов, основанных на электричестве.
Похоже, что время гидравлических тормозов скоро безвозвратно уйдет. Вместе с электродвигателями на машинах будут устанавливаться тормозные системы с элементами электрификации.
Сейчас такой вариант повсеместно используется на болидах из Формулы-1. Однако конструкторы многих автокомпаний думают над тем, как распространить торможение за счет проводов на обычный транспорт.
По мнению специалистов, тормоза на электронной основе смогут подстраиваться под поведение водителя. В зависимости от этого будет регулироваться мягкость остановки машины и протяженность ее тормозного пути.
Электронное торможение станет вполне закономерным итогам усилий автокомпаний сделать все узлы автомобиля электрическими. Возможно, что первые тормоза нового типа появятся на концептах и в серийных автомобилях в ближайшие годы.
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