Компания Brembo рассказала о собственной электронной тормозной системе

В Brembo поделились деталями концепции тормозов, основанных на электричестве.

Похоже, что время гидравлических тормозов скоро безвозвратно уйдет. Вместе с электродвигателями на машинах будут устанавливаться тормозные системы с элементами электрификации.

Сейчас такой вариант повсеместно используется на болидах из Формулы-1. Однако конструкторы многих автокомпаний думают над тем, как распространить торможение за счет проводов на обычный транспорт.

По мнению специалистов, тормоза на электронной основе смогут подстраиваться под поведение водителя. В зависимости от этого будет регулироваться мягкость остановки машины и протяженность ее тормозного пути.

Электронное торможение станет вполне закономерным итогам усилий автокомпаний сделать все узлы автомобиля электрическими. Возможно, что первые тормоза нового типа появятся на концептах и в серийных автомобилях в ближайшие годы.