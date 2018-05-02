Бельерин может перейти в «Ювентус» за 50 млн евро

Защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин может сменить клубную прописку по окончании нынешнего сезона. 23-летнего футболиста намерен приобрести «Ювентус», сообщает Cadena SER. По данным источника, туринцы готовы заплатить за испанца 50 миллионов евро. Как отмечается, клубы уже ведут переговоры, а «Арсенал» потенциально готов продать защитника.

«Ювентус» после ухода в «ПСЖ» Дани Алвеса продолжает поиски крайнего защитника с высокими коростными показателями.

Бельерин в текущем сезоне провел 33 матча в чемпионате Англии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.