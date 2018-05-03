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Посвященный Дню Победы заплыв «Ока-Волга» состоится в Нижнем Новгороде
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Посвященный Дню Победы заплыв «Ока-Волга» состоится в Нижнем Новгороде 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Об этом сообщает ИА «В городе N».
Заплыв пройдет уже в 10 раз. Перед стартом участники почтут память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой отечественной войны.
Старт заплыва — в 8:30. В нем примут участие спортсмены из Нижнего Новгорода и других городов области. Спортсмены будут плыть от Благовещенского монастыря до Чкаловской лестницы.
После того, как команды финишируют, в заплыве смогут принять участие все желающие: можно будет проплыть символическую дистанцию в 200 метров.
В 12:30 у катера «Герой» состоится награждение победителей.
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