Посвященный Дню Победы заплыв «Ока-Волга» состоится в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает ИА «В городе N».

Заплыв пройдет уже в 10 раз. Перед стартом участники почтут память воинов-спортсменов, погибших в годы Великой отечественной войны.

Старт заплыва — в 8:30. В нем примут участие спортсмены из Нижнего Новгорода и других городов области. Спортсмены будут плыть от Благовещенского монастыря до Чкаловской лестницы.

После того, как команды финишируют, в заплыве смогут принять участие все желающие: можно будет проплыть символическую дистанцию в 200 метров.

В 12:30 у катера «Герой» состоится награждение победителей.