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Заплыв «Ока-Волга» пройдет в Нижнем Новгороде 6 мая
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Заплыв «Ока-Волга» пройдет в Нижнем Новгороде 6 мая 

Newsroom24 25 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе областного правительства, он посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Заплыв проводится в виде командной эстафеты. Команды состоят из четырех спортсменов. Один из них плывет на дистанции, а трое сопровождают его на катере. В течение заплыва участники периодически сменяют друг друга.
Дистанция заплыва составит три тысячи метров Участники проплывут дистанцию по Оке и Волге от Благовещенского монастыря в 500 метрах выше Канавинского моста до Чкаловской лестницы. При этом двое нижегородцев, А. Палев и П. Григорьев, проведут весь заплыв от начала до конца.
За победу в эстафете поборются команды Автозаводского и Советского районов, а также Арзамаса, Павлова и Выксы.
После финиша команд пройдет индивидуальный заплыв на 200-метровой дистанции, в котором примут участие 70 спортсменов.
Начало заплыва в 11:30.
Ранее сообщалось, что заплыв «Ока-Волга» прошел в Нижнем Новгороде 5 мая.
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