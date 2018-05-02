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Виктор Кузнецов: Своё я Роме Власову всегда скажу — во время тренировочного процесса
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Виктор Кузнецов: Своё я Роме Власову всегда скажу — во время тренировочного процесса 

Российский стадион 17 минут назад
Фото: Российский стадион
Легендарный Виктор Михайлович Кузнецов — тренер чемпионов — на трибуне для почетных гостей в Каспийске наблюдал за всеми поединками весовой категории до 77 кг, где его воспитанник Роман Власов завоевал третью для себя золотую награду чемпионатов Европы.
— В спорте редко бывает стопроцентная уверенность, но я вчера самым внимательным образом наблюдал за нашими оппонентами по весовой категории, и в целом не сомневался в успехе. В спорте все возможно — от ошибок и травм никто не застрахован. Конечно, эти мысли я отгонял, верил, что должен выиграть. Отборолся Роман нормально, уверенно, все своё сделал, что должен был. Приемы делал, попытки соперника пресекал. Неплохо.
— Понимали, что серб сделает акцент на стартовые минуты поединка?
— Все соперники знают досконально борьбу Власова, и индивидуально подстраиваются, прорабатывают моменты, где можно себя показать. Роман вновь заработал рассечение — что бывает часто. Но он все равно не пропускает, и всегда доходит до своей борьбы, зарабатывает постановку в партер, где он практически в 100 процентах случаев соединяет захват и делает прием. Умение бороться до последней секунды, не терять активность, атаковать — это его борьба, и сегодня он нормально отборолся.
— Роман Власов вернулся с неудачного для себя чемпионата мира в Париже… Как он возвращался в зал и начал входить в форму? Как он шел от Парижа до Каспийска?
— Вот знаете, тот проигрыш и относится к числу тех, о чем я в начале говорил. Нельзя быть стопроцентно уверенным, в спорте бывает все. Ту схватку он просто подарил, не собрался тактически и не до конца отборолся. Тогда Роман не выиграл по глупости, не был похож на себя. После поражений были сделаны выводы, Роман постарается больше тех ошибок не повторять, но не ошибаться совсем в спорте уж очень трудно.
— Вы терпеливо ждали Власова после церемонии награждения. О чем говорили, когда ваш ученик до вас дошел?
— Я не был в углу Романа во время поединков, наблюдал за всем с трибуны, но я же сюда приехал, и должен же я своего воспитанника поздравить здесь? Не хочется это переносить. Я его поздравил, сказал, что он выполнил задачу, отборолся хорошо. Приятно видеть болельщиков, особенно тех, кто проделал путь сюда из Новосибирска. А дома лучше я его еще раз поздравлю (улыбается).
— Не было желания во время турнира отправиться под ковер?
— В сборной команде есть главный тренер и тренер, отвечающий за весовую категорию. Мы с Ромой это давно обсудили. Главное — победа, а делить кто больше делает — зачем? Главное, чтобы была в конце концов победа. Мы все время общаемся и с Михаилом Иванченко, который был с Ромой под ковром. Внутренние соревнования я Рому секундирую, а в сборной — есть другие тренеры. Я ведь не всегда и по состоянию здоровья могу ездить. Да и какая разница кто секундирует? Главное, чтобы Рома выигрывал (улыбается). А я свое всегда скажу — во время тренировочного процесса.
— Как ваше здоровье?
— Всякое бывает, но я постоянно на ковре, работаю, тренирую, сегодня я в Каспийске — а значит, все хорошо.
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