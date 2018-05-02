Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту прошли Ростове

В Ростове-на-Дону состоялись открытый чемпионат и первенство по водно-моторному спорту (ВМС), сообщают организаторы.

Соревнования прошли в акватории реки Темерник, в нижней части парка культуры и отдыха «Дружба» и, по традиции, были посвящены памяти первого президента Федерации ВМС Ростовской области Крикора Луспикаяна.

Гостей турниров ожидало интересное шоу на воде: участники соревнований показали хорошую технику вождения моторных судов разных классов.

Добавим, что соревнования традиционно проводятся, чтобы популяризировать водно-моторный спорт в Ростове-на-Дону, пропагандировать здоровый образ жизни и патриотическое воспитание молодежи.