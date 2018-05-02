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Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту прошли Ростове
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Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту прошли Ростове 

АиФ Ростов 18 минут назад
Фото: АиФ Ростов
В Ростове-на-Дону состоялись открытый чемпионат и первенство по водно-моторному спорту (ВМС), сообщают организаторы.
Соревнования прошли в акватории реки Темерник, в нижней части парка культуры и отдыха «Дружба» и, по традиции, были посвящены памяти первого президента Федерации ВМС Ростовской области Крикора Луспикаяна.
Гостей турниров ожидало интересное шоу на воде: участники соревнований показали хорошую технику вождения моторных судов разных классов.
Добавим, что соревнования традиционно проводятся, чтобы популяризировать водно-моторный спорт в Ростове-на-Дону, пропагандировать здоровый образ жизни и патриотическое воспитание молодежи.
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