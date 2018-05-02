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Перес готов выслушать предложение «Баварии» по Бэйлу
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Перес готов выслушать предложение «Баварии» по Бэйлу 

Soccer News 8 минут назад
Фото: Soccer News
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес готов выслушать предложение мюнхенской «Баварии» по вингеру своей команды Гарету Бэйлу.
Так, по сведениям испанской прессы, босс королевского клуба оценил валлийца в 100 миллионов евро. Однако он готов несколько снизить стоимость своего игрока, если к нему проявит конкретный интерес один из потенциальных покупателей. Учитывая, что немецкий гранд является одним из немногих клубов, который интересуется Бэйлом и который готов выложить за него «кругленькую» сумму, Перес планирует вступить в диалог с чемпионом Германии.
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