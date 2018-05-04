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«Боруссия» интересуется бывшим наставником «Зенита»
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«Боруссия» интересуется бывшим наставником «Зенита» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» продолжает поиски нового главного тренера, который возглавит команду в летний перерыв. Нынешний наставник немецкого клуба Петер Штегер покинет свой пост по окончании сезона.
Одним из кандидатов называет португальский специалист Андре Виллаш-Боаш, который ранее возглавлял санкт-петербургский "Зенит". В 2017 года он объявил, что берет паузу в карьере после того, как поработал в Китае. Кроме португальца среди претендентов числится тренер французской «Ниццы» Люсьен Фавр, отмечает "Советский спорт".
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