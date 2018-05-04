Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»

«Боруссия» (Д) рассматривает кандидатуру Фавра и Розе

Андре Виллаш-Боашем. По информации источника, представители «шмелей» провели встречу с бывшим наставником "Зенитом"

Среди претендентов также числится тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, который с 2011 по 2015 гг. работал у руля «Боруссии» (Мёнхенгладбах)

Отмечается, что нынешний тренер команды Петер Штёгер покинет свой пост по окончании сезона.

Напомним, последним клубом Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в ноябре 2017 года.