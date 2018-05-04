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Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию»
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Экс-наставник «Зенита» Виллаш-Боаш может возглавить дортмундскую «Боруссию» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Боруссия» (Д) рассматривает кандидатуру Фавра и Розе
По информации источника, представители «шмелей» провели встречу с бывшим наставником "Зенитом" Андре Виллаш-Боашем.
Среди претендентов также числится тренер «Ниццы» Люсьен Фавр, который с 2011 по 2015 гг. работал у руля «Боруссии» (Мёнхенгладбах)
Отмечается, что нынешний тренер команды Петер Штёгер покинет свой пост по окончании сезона.
Напомним, последним клубом Виллаш-Боаша был китайский «Шанхай Шанган», который он покинул в ноябре 2017 года.
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