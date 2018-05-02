Ещё
Люсьен Фавр — кандидат на пост тренера дортмундской «Боруссии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Люсьен Фавр — кандидат на пост тренера дортмундской «Боруссии» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Швейцарский специалист Люсьен Фавр является кандидатом на должность главного тренера дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 60-летний Фавр работает с французской «Ниццей»
Руководство «Боруссии» недовольно работой австрийца Петера Штегера и не будет продлевать с ним контракт. Дортмундцы рассматривают несколько кандидатур на должность главного тренера, и фаворитом пока выглядит Люсьен Фавр, хорошо знающий немецкий футбол.
Люсьен Фавр тренировал берлинскую «Герту» и менхенгладбахскую «Боруссию». И если в Берлине он успехов не добился, то «Боруссия» под его руководством сумела пробиться в Лигу чемпионов.
Вести.Ru: последние новости
"Ахмат" и "Урал" поделили очки в Грозном Тренер "Реала" Зидан: постараемся забить быстрый гол Юпп Хайнкес и Оливер Кан поддержали вратаря "Баварии" Ульрайха
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета1
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Жуков принял важное решение13
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение