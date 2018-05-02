Люсьен Фавр — кандидат на пост тренера дортмундской «Боруссии»

Швейцарский специалист Люсьен Фавр является кандидатом на должность главного тренера дортмундской «Боруссии». В нынешнем сезоне 60-летний Фавр работает с французской «Ниццей»

Руководство «Боруссии» недовольно работой австрийца Петера Штегера и не будет продлевать с ним контракт. Дортмундцы рассматривают несколько кандидатур на должность главного тренера, и фаворитом пока выглядит Люсьен Фавр, хорошо знающий немецкий футбол.

Люсьен Фавр тренировал берлинскую «Герту» и менхенгладбахскую «Боруссию». И если в Берлине он успехов не добился, то «Боруссия» под его руководством сумела пробиться в Лигу чемпионов.