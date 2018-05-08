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Люсьен Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию»
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Люсьен Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию» 

Вести.Ru 51 минуту назад
Фото: Вести.Ru
Дортмундская «Боруссия» определилась с кандидатурой главного тренера. Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр, работавший в последнее время с французской «Ниццей».
"Боруссия" и Фавр достигли согласия, и 60-летний швейцарец готов возглавить клуб из Дортмунда уже летом. Однако Фавр связан контрактом с «Ниццей» еще на один год, и француза настаивают на выплате неустойки. Поэтому клубам придется договариваться между собой.
Люсьен Фавр хорошо знаком с бундеслигой. Он работал с «Гертой» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, с которой добился больший успехов — вывел клуб в Лигу чемпионов.
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