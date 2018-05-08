Люсьен Фавр возглавит дортмундскую «Боруссию»

Дортмундская «Боруссия» определилась с кандидатурой главного тренера. Им станет швейцарский специалист Люсьен Фавр , работавший в последнее время с французской «Ниццей».

"Боруссия" и Фавр достигли согласия, и 60-летний швейцарец готов возглавить клуб из Дортмунда уже летом. Однако Фавр связан контрактом с «Ниццей» еще на один год, и француза настаивают на выплате неустойки. Поэтому клубам придется договариваться между собой.

Люсьен Фавр хорошо знаком с бундеслигой. Он работал с «Гертой» и «Боруссией» из Менхенгладбаха, с которой добился больший успехов — вывел клуб в Лигу чемпионов.