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Силлессен: «Мне нравится „Барселона“, но я хочу играть чаще»
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Силлессен: «Мне нравится „Барселона“, но я хочу играть чаще» 

SPORT24.ru 1 час назад
Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен хотел бы чаще выходить на поле. В интервью Ziggo Sport голландец рассказал, как чувствует себя в каталонской команде.
«Мне нравится «Барселона», но я профессионал и хочу играть более 10 игр за сезон. Руководство об этом знает. Но я также осведомлен, что они не хотят терять меня, они довольны моей работой. Я не буду воевать с клубом. В «Барселоне» я уже пять лет, и пока я продолжу играть тут», — рассказал Силлессен.
Контракт 29-летнего вратаря с «Барселоной» действует до лета 2021 года.
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