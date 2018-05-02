Силлессен: «Мне нравится „Барселона“, но я хочу играть чаще»

Вратарь «Барселоны» Яспер Силлессен хотел бы чаще выходить на поле. В интервью Ziggo Sport голландец рассказал, как чувствует себя в каталонской команде.

«Мне нравится «Барселона», но я профессионал и хочу играть более 10 игр за сезон. Руководство об этом знает. Но я также осведомлен, что они не хотят терять меня, они довольны моей работой. Я не буду воевать с клубом. В «Барселоне» я уже пять лет, и пока я продолжу играть тут», — рассказал Силлессен.

Контракт 29-летнего вратаря с «Барселоной» действует до лета 2021 года.