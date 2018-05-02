Россиянки Букина, Братичоква и Липатова вышли в полуфинал ЧЕ по борьбе

Три российские спортсменки вышли в полуфинал чемпионата Европы по женской борьбе, проходящий в Каспийске. Борьбу за медали продолжат бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина , действующая чемпионка Европы Анастасия Братчикова и Светлна Липатова.

В полуфинале Липатова встретится с Эли Есилирмак из Турции. Братова поборется с Мартиной Куенц, представляющей Австрию, а Букина — с Сабирой Алиевой из Азербайджана.

Спортивная борьба. Чемпионат Европы Женщины, 1/4 финала