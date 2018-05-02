Россиянки Букина, Братичоква и Липатова вышли в полуфинал ЧЕ по борьбе 

Три российские спортсменки вышли в полуфинал чемпионата Европы по женской борьбе, проходящий в Каспийске. Борьбу за медали продолжат бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года Екатерина Букина, действующая чемпионка Европы Анастасия Братчикова и Светлна Липатова.
В полуфинале Липатова встретится с Эли Есилирмак из Турции. Братова поборется с Мартиной Куенц, представляющей Австрию, а Букина — с Сабирой Алиевой из Азербайджана.
Спортивная борьба. Чемпионат Европы Женщины, 1/4 финала
Екатерина Букина (Россия) — Ирина Пасичник — 9:0 (до 76 кг) Анастасия Братчикова (Россия) — София Георгиева — 7:0 (до 68 кг) Светлана Липатова (Россия) — Елена Кремзер (Украина) — 5:2 (до 59 кг)