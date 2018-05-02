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Едва не ослепшего Ягудина спасла жена
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Едва не ослепшего Ягудина спасла жена 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Знаменитый фигурист Алексей Ягудин перенес операцию из-за осложнения гайморита. Избежать страшных последствий спортсмену помогла его жена Татьяна Тотьмянина, которая настояла, чтобы он показался врачам.
Алексей Ягудин уверен, что от страшных последствий осложнения гайморита — вплоть до слепоты — его спасла настойчивость жены. «Тане тогда сделали третью операцию на ноге, и она настояла: „Леша, ты все равно меня забираешь из больницы. Зайди к лору!“, — рассказал фигурист в интервью порталу teleprogramma.pro.
Врач сразу стал настаивать на госпитализации, однако спортсмен тянул с операцией. „Шли гастроли ледового шоу Ильи Авербуха. Илья столько добра сделал для каждого из нас, членов его коллектива! У меня просто не было морального права сказать: „Илюх, заканчивай тур сам, а я пойду оперироваться…“, — отметил Алексей Ягудин.
Однако спортсмен все-таки дошел до хирургов и получил квалифицированную помощь. „На данный момент все хорошо, операция в прошлом. Хорошо, что ее успели сделать вовремя, если бы еще чуть-чуть промедлил, то, как говорят врачи, мог и ослепнуть“, — подчеркнул фигурист.
Сейчас спортсмен не только участвует в ледовых представлениях, но и ведет шоу „Ледниковый период. Дети“, читает лекции, выступает в театре и опрашивает звезд спорта в рамках собственной передачи. А вот своих детей фигурист отдавать в спорт не намерен, предпочитая, чтобы они больше учились. „Образованный и умный человек пригодится всегда и везде“, — объяснил свое решение Алексей Ягудин.
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