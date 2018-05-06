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Барри Троц: Лидеры «Вашингтона» сыграли решающую роль в победе над «Питтсбургом»
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Барри Троц: Лидеры «Вашингтона» сыграли решающую роль в победе над «Питтсбургом» 

Советский спорт 52 минуты назад
«Вашингтон» одолел «Питтсбург» (6:3) и вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2.
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«Во втором периоде мы нахватали удалений, из-за которых очутились в небольшой яме. По ходу матча пришлось задействовать и план B, и план C, и план D, касавшиеся самых разных вещей. Хорошо, что во втором перерыве ребята сделали глубокий вдох, и наши лидеры сыграли решающую роль. Кузи сразу же сравнял счет, а непосредственно перед победным голом Холтби сделал просто громадный, гигантский сэйв», — цитирует Троца официальный сайт НХЛ.
Следующий матч между командами состоится 8 мая в Питтсбурге.
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