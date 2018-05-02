Порядок гостям гарантируем

В столице усиливаются меры безопасности в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу 2018 года.

Отвечающие за охрану порядка структуры, относящиеся как к столичному правительству , так и к федеральным ведомствам, расширили временные рамки усиленного режима: с 25 мая по 25 июля.

— Во время проведения матчей чемпионата в Москве в этот период будут введены усиленные меры безопасности, — заявлял ранее глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников . — В указанный период вводятся контролируемые и запретные зоны, будет усилена охрана общественного порядка и объектов инфраструктуры.

Весной департамент совместно с силовыми ведомствами проводил серию проверок спортивных объектов. Эта работа велась и ранее — сотрудники департамента постоянно следят за соблюдением норм безопасности на стадионах и в спортивных центрах, заверили «ВМ» в ведомстве. Причем вне зависимости от того, есть ли повод для проверок.

Среди ответственных за безопасность и сотрудники Росгвардии. В ходе комплексных проверок спортивных учреждений инженеры и кинологи занимались поиском взрывчатых веществ и возможных мест их закладки. Как рассказал «Вечерке» первый заместитель главы ведомства генерал-полковник Сергей Меликов, для выявления агрессивных болельщиков в ходе матчей будут использоваться различные системы видеонаблюдения и контроля, в том числе беспилотники-коптеры.

На матче четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал» 19 апреля отработана схема безопасности, которую применят на чемпионате мира. На стадионе и вокруг работали около 1,5 тысячи сотрудников полиции и Росгвардии, около 700 работников частных охранных предприятий и контрольно-распорядительных служб, почти 200 дружинников-добровольцев.

Во время чемпионата будут использованы и другие технические достижения, например газоанализаторы и системы подавления радиосигнала.

КСТАТИ

Новая совершенная система безопасности установлена в «Лужниках». Там работают более трех тысяч видеокамер, часть из них распознает номера машин возле спорткомплекса. Другие видят Большую спортивную арену, пункты пропуска болельщиков и транспорта. Камеры интегрированы в систему «Единый центр хранения и обработки данных».