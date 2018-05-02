СМИ: «Реал» предлагает «Ливерпулю» за Салаха Бэйла и Наваса

"Ливерпуль" ни при каких условиях не отпустит Салаха в «Реал»

В стане «сливочных» надеются, что за счет своих игроков клубу удастся сбить ценник на египетского форварда, который в этом сезоне выиграл трофей, как лучшему футболисту премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать нападающего за 200 млн евро.