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СМИ: «Реал» предлагает «Ливерпулю» за Салаха Бэйла и Наваса
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СМИ: «Реал» предлагает «Ливерпулю» за Салаха Бэйла и Наваса 

Советский спорт 1 час назад
По информации источника, "Реал" готов отправить в «Ливерпуль» полузащитника Гарета Бэйла, на которого претендуют «МЮ» и «Челси», а также костариканского голкипера Кейлора Наваса.
"Ливерпуль" ни при каких условиях не отпустит Салаха в «Реал»
В стане «сливочных» надеются, что за счет своих игроков клубу удастся сбить ценник на египетского форварда, который в этом сезоне выиграл трофей, как лучшему футболисту премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался продавать нападающего за 200 млн евро.
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