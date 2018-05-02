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Рекорд Гиннесса по количеству дронов в воздухе установили в Китае
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Рекорд Гиннесса по количеству дронов в воздухе установили в Китае 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тем самым был побит рекорд, установленный на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане.
Рекордное количество беспилотных летательных аппаратов поднялись в минувшее воскресенье над городской стеной Сианя в Китае. Всего было запущено 1374 дрона, сообщает CGTN.
Шоу было удостоено звания рекордсмена Гиннесса за «наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе одновременно», побив предыдущий рекорд Intel в 1218 дронов в воздухе, который был установлен в ходе зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане.
Во время 13-минутного шоу беспилотники взлетели с узкой и длинной городской стены, создав огромный занавес из огней длиной более 1200 метров и шириной 100 метров и «сложили» несколько светящихся изображений.
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