Рекорд Гиннесса по количеству дронов в воздухе установили в Китае

Тем самым был побит рекорд, установленный на зимних Олимпийских Играх в Пхенчхане.

Рекордное количество беспилотных летательных аппаратов поднялись в минувшее воскресенье над городской стеной Сианя в Китае. Всего было запущено 1374 дрона, сообщает CGTN.

Шоу было удостоено звания рекордсмена Гиннесса за «наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздухе одновременно», побив предыдущий рекорд Intel в 1218 дронов в воздухе, который был установлен в ходе зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане.

Во время 13-минутного шоу беспилотники взлетели с узкой и длинной городской стены, создав огромный занавес из огней длиной более 1200 метров и шириной 100 метров и «сложили» несколько светящихся изображений.