Световое шоу с 1374 дронами в Китае попало в книгу рекордов Гиннесса

ПЕКИН, 2 мая — РИА Новости . Световое шоу беспилотных летательных аппаратов над древней городской стеной в китайском городе Сиань провинции Шэньси в минувшее воскресенье установило новый мировой рекорд по числу находящихся одновременно в воздухе дронов, передает в среду Центральное телевидение Китая.

Шоу продолжалось 13 минут, в нем одновременно приняли 1374 дрона, предоставленные китайским производителем беспилотных летательных аппаратов Ehang Egret. Шоу побило предыдущий рекорд, установленный корпораций Intel на открытии зимних Олимпийских игр в Южной Корее, тогда в воздух одновременно поднялись 1218 БПЛА.

Сертификат от оргкомитета мировых рекордов Гиннесса был вручен организаторам шоу 1 мая. Как отметили представители книги рекордов Гиннесса, присутствовавшие на шоу, для того чтобы рекорд был засчитан, необходимо, чтобы все дроны одновременно поднялись в воздух и находились там не менее одной минуты.

Во время шоу дроны поднялись с поверхности узкой городской стены, образовав над ней световой занавес длиной 1200 метров и высотой в 100 метров, после чего БПЛА меняли свое расположение в воздухе и образовывали различные фигуры и надписи.