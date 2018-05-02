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Сегодня в Волгограде болельщики будут кататься на автобусах-шаттлах
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Сегодня в Волгограде болельщики будут кататься на автобусах-шаттлах 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
Сегодня, в день второго тестового матча на «Волгоград Арене», для болельщиков запускают 25 автобусов-шаттлов.
Согласно специальным маршрутам транспорт будет соединять ключевые объекты городской инфраструктуры, включая перехватывающие парковки, основные остановки общественного транспорта, железнодорожный вокзал, Центральную набережную, а также место проведения футбольных матчей — стадион «Волгоград Арена».
— Сегодня, начиная с часа дня шаттлы отправляются от конечных пунктов по мере загрузки с интервалом в несколько минут, — рассказали РИА34 в мэрии.
Уточняется, что до нового стадиона, построенного к ЧМ-2018, также можно доехать на электричке. Вчас дня состав отправляется со станции «Заканальная» до станции «Мамаев Курган».
В 14:30 до этой же станции отправится электричка от станции «Шпалопропитка». После окончания матча от станции у стадиона «Волгоград Арена» в сторону Красноармейского отправятся две электрички: в 19:20 — до ст. «Шпалопропитка», а в 19:30 — до станции «Заканальная».
Тем, кто желает добраться до стадиона или обратно до дома на такси, от стадиона нужно пройти к ТРЦ «Еропа Сити Молл». Именно там на парковке машины такси будут высаживать и забирать пассажиров.
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