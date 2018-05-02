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«Профессионал» среди осужденных
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«Профессионал» среди осужденных 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы УФСИН России по Владимирской области
В Головинской женской колонии №1 прошел конкурс «Профессионал» среди осужденных.
18 представительниц женского пола представляли пять специальностей — швея, мастер отделочных строительных работ, парикмахер, закройщик и оператор швейного оборудования.
На первом групповом этапе выбирали лучших в профессии, а в финале пять участниц продемонстрировали практические навыки, визитную карточку и исполнили гимн своей профессии.
Все задания носили прикладной характер. Например, парикмахер сделала прическу одной из осужденных, швея изготовила фартук, а мастер отделочных работ облицевала крыльцо в самом училище.
По результатам конкурса звание «Профессионал-2018» получила осужденная Людмила К., обучающаяся на парикмахера
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