«Профессионал» среди осужденных

В Головинской женской колонии №1 прошел конкурс «Профессионал» среди осужденных.

18 представительниц женского пола представляли пять специальностей — швея, мастер отделочных строительных работ, парикмахер, закройщик и оператор швейного оборудования.

На первом групповом этапе выбирали лучших в профессии, а в финале пять участниц продемонстрировали практические навыки, визитную карточку и исполнили гимн своей профессии.

Все задания носили прикладной характер. Например, парикмахер сделала прическу одной из осужденных, швея изготовила фартук, а мастер отделочных работ облицевала крыльцо в самом училище.

По результатам конкурса звание «Профессионал-2018» получила осужденная Людмила К., обучающаяся на парикмахера