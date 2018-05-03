«Атлетико» и «Арсенал» объявили стартовые составы на ответный матч полуфинала ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Арсенала» на ответный матч полуфинала Лиги Европы, который пройдёт сегодня, 3 мая, на стадионе «Ванда Метрополитано».

«Атлетико»: Облак, Годин, Хименес, Томас Парти, Эрнандес, Габи, Сауль, Коке, Витоло, Гризманн, Диего Коста.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косельни, Джака, Уилшир, Рэмси, Озил, Ляказетт, Уэлбек.

В первом матче в Лондоне команды сыграли вничью со счётом 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Арсенал». Начало встречи — в 22:05 по московскому времени.