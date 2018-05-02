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«Атлетико» огласил заявку на ответный полуфинальный матч ЛЕ с «Арсеналом»
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«Атлетико» огласил заявку на ответный полуфинальный матч ЛЕ с «Арсеналом» 

SPORT24.ru 1 час назад
Тренерский штаб «Атлетико» во главе с Диего Симеоне огласил заявку команды на ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Арсеналом» (в первой встрече в Лондоне была зафиксирована ничья — 1:1).
В игре, которая пройдет в Мадриде 3 мая, Симеоне сможет рассчитывать на услуги следующих футболистов:
вратари: Ян Облак, Аксель Вернер;
защитники: Диего Годин, Филипе Луис, Стефан Савич, Люка Эрнандес, Хосе Мария Хименес;
полузащитники: Томас Партей, Коке, Сауль Ньигес, Габи, Витоло, Роберто Олабе;
нападающие: Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Анхель Корреа, Диего Коста, Кевин Гамейро.
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