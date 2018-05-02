«Атлетико» огласил заявку на ответный полуфинальный матч ЛЕ с «Арсеналом»

Тренерский штаб «Атлетико» во главе с Диего Симеоне огласил заявку команды на ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Арсеналом» (в первой встрече в Лондоне была зафиксирована ничья — 1:1).

В игре, которая пройдет в Мадриде 3 мая, Симеоне сможет рассчитывать на услуги следующих футболистов:

полузащитники: Томас Партей, Коке, Сауль Ньигес, Габи, Витоло, Роберто Олабе;