«Атлетико» огласил заявку на ответный полуфинальный матч ЛЕ с «Арсеналом» 

Тренерский штаб «Атлетико» во главе с Диего Симеоне огласил заявку команды на ответный полуфинальный матч Лиги Европы с «Арсеналом» (в первой встрече в Лондоне была зафиксирована ничья — 1:1).
В игре, которая пройдет в Мадриде 3 мая, Симеоне сможет рассчитывать на услуги следующих футболистов:
вратари: Ян Облак, Аксель Вернер;
защитники: Диего Годин, Филипе Луис, Стефан Савич, Люка Эрнандес, Хосе Мария Хименес;
полузащитники: Томас Партей, Коке, Сауль Ньигес, Габи, Витоло, Роберто Олабе;
нападающие: Антуан Гризманн, Фернандо Торрес, Анхель Корреа, Диего Коста, Кевин Гамейро.