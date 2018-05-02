Малазийские бадминтонисты дисквалифицированы на 15 и 20 лет

Два спортсмена из Малайзии получили длительные дисквалификации за игру на тотализаторе, сообщает Inside the Games.

Независимой комиссией было доказано, что бадминтонисты Тан Чун Сеан и Зульфадли Зулькиффли в течение долгого времени заключали ставки и были замешаны в различных коррупционных нарушениях, которые влияли на исход матчей. Международная федерация бадминтона (BWF) приняла решение отстранить спортсменов от любой деятельности в бадминтоне сроком на 15 и 20 лет соответственно, а также оштрафовать на $ 15 и $ 20 тысяч.

Чемпион мира среди юниоров Зулькиффли получил более длительную дисквалификацию, поскольку совершил большее количество нарушений. Тан Чун Сеан отстранен на 15 лет.

Ранее сообщалось, что бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ-2018 в России.