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Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
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Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии 

Sputnik Узбекистан 56 минут назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Специалист по солнечным часам или мастер проявки фотопленки не самые востребованные специалисты в современном мире. Однако, мастера своего дела все еще существуют и в этих областях.
Представители редких и исчезающих профессий — в фотоленте Sputnik.
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