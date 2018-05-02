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Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
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Смотритель фонарей и чистильщик ушей: исчезающие профессии
Sputnik Узбекистан
56 минут назад
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Фото:
Sputnik Узбекистан
Специалист по солнечным часам или мастер проявки фотопленки не самые востребованные специалисты в современном мире. Однако, мастера своего дела все еще существуют и в этих областях.
Представители редких и исчезающих профессий — в фотоленте
Sputnik
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