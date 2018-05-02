В Воронеже на Чижовке нашли старинный надгробный памятник

Предположительно, он принадлежит немецкому дворянину. На Чижовке в Воронеже нашли старинный надгробный памятник немцу. Возможно, неизвестные унесли его с бывшего лютеранского кладбища, расположенного возле Предтеченской церкви. Сейчас надгробный памятник XIX века перевезли к дворцу спорта «Юбилейный», на месте которого ранее располагалось Чугуновское кладбище, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» краевед Ольга Рудева в среду, 2 мая. На старинном памятнике есть надпись. Специалистам удалось частично её перевести.

— Здесь (часть строки не читаема) мой любимый брат Johann Caspar Albert Adler, родившийся в Сиссау 24 марта 1835, умерший в Воронеже 8 апреля 1865. Мир ему. Блаженны чистые сердца, ибо они будут смотреть на бога, — рассказала переводчик Анна Золотухина.