Ещё
В Воронеже на Чижовке нашли старинный надгробный памятник
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Воронеже на Чижовке нашли старинный надгробный памятник 

Вести Воронеж 51 минуту назад
Фото: Вести Воронеж
Предположительно, он принадлежит немецкому дворянину. На Чижовке в Воронеже нашли старинный надгробный памятник немцу. Возможно, неизвестные унесли его с бывшего лютеранского кладбища, расположенного возле Предтеченской церкви. Сейчас надгробный памятник XIX века перевезли к дворцу спорта «Юбилейный», на месте которого ранее располагалось Чугуновское кладбище, рассказала корреспонденту «Вести-Воронеж» краевед Ольга Рудева в среду, 2 мая. На старинном памятнике есть надпись. Специалистам удалось частично её перевести.
— Здесь (часть строки не читаема) мой любимый брат Johann Caspar Albert Adler, родившийся в Сиссау 24 марта 1835, умерший в Воронеже 8 апреля 1865. Мир ему. Блаженны чистые сердца, ибо они будут смотреть на бога, — рассказала переводчик Анна Золотухина.
По некоторым источникам, надгробный памятник в виде колонны преимущественно устанавливали на дворянские могилы. Дарья Крымова Фото — Денис Евграфов, Антон Позднухов
Вести Воронеж: последние новости
Под Воронежем прошёл этап конкурса профмастерства военных полицейских Воронежский магазин заплатит штраф за продукцию с поддельной символикой FIFA В Воронеже разыскивают мужчин, подобравших на улице пачку пятитысячных купюр
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета1
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Жуков принял важное решение13
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение