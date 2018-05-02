Tarik о поражении от TyLoo: «Что бы ни случилось, такие команды мы должны побеждать»

Игрок Cloud9 Тарик tarik Целик после победы над ORDER в рамках Intel Extreme Masters XIII — Sydney рассказал HLTV.org о поражении в матче с TyLoo и об игре под руководством Пуджана FNS Мехты. По словам Целика, он рад избавиться от обязанностей игрового лидера, но продолжает помогать новому капитану со стратегиями по ходу матчей.

Redbull.com О поражении от TyLoo

«Я бы сказал, что мы начали играть очень поздно. Мы добрались до турнира где-то в 6 часов, матч начался в 10. К тому моменту мы уже часов 12 не спали — это плохо. Но я не люблю такие оправдания. Думаю, TyLoo играла лучше нас, и при этом находилась в таком же положении. Мы были в равных условиях, я так это вижу. Соперники выиграли честно и заслуженно.

Не думаю, что мы показали нашу лучшую игру, но я хочу отдать TyLoo должное — она играла очень здорово. Поражение было тяжелым, мы еще пересмотрим матч, чтобы понять, где ошиблись. Потому что, что бы ни случилось, такие команды мы должны побеждать. Но за TyLoo я рад, приятно видеть, что азиатский регион начинает показывать себя на мировой арене».

О роли FNS и обязанностях лидера

«Когда FNS пришел, мы стали пытаться внедрить его в нашу систему, но сразу же передали ему обязанности лидера. Он не знает, как именно мы играем, и в то же время пытается навязать свой стиль, так что какие-то проблемы неминуемы.

Я очень рад, что теперь могу играть в свою игру и предлагать идеи, но не целые стратегии на раунд. Я и Тимоти autimatic Та немного помогаем FNS с тактикой по ходу матча, пытаемся дать ему прочувствовать наш стиль игры. Но ближе к концу карьеры капитана меня начала раздражать эта роль».

Cloud9 уступила TyLoo во втором раунде группы А. В следующем этапе она выиграла у Order и вышла в полуфинал нижней сетки. В нем она сыграет с победителем матча FaZe Clan против Grayhound Gaming. Чемпионат проходит в Австралии с 1 по 6 мая. Призовой фонд турнира составляет 250 тыс. Его разыгрывают 16 коллективов.