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Заплыв, посвященный Дню Победы, пройдет в Нижегородской области
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Заплыв, посвященный Дню Победы, пройдет в Нижегородской области 

Нижегородская правда 29 минут назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comЗаплыв, посвященный Дню Победы, пройдет в Нижегородской области6 мая в Нижегородской области пройдет традиционный заплыв «Ока-Волга», посвященный празднованию Дня Победы. В этом году мероприятие пройдет в десятый раз.
Перед заплывом в 8 часов 30 мин. его участники возложат цветы к памятнику воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен на территории ФОКа на ул. Мончегорская.
Заплыв проводится в виде командной эстафеты (команды по 4 человек, один спортсмен на дистанции, трое на катере). Заявку на участие в заплыве подали команды Автозаводского и Советского районов города Нижнего Новгорода, а также из Арзамаса, Павлова и Выксы Нижегородской области. В заплыве примут участие самые закаленные пловцы Нижнего Новгорода. Участники заплыва (старт в 11-30 часов) пройдут дистанцию 3000 метров в ледяной воде по реке Ока и Волга от Благовещенского монастыря (500 м. выше Канавинского моста) до Чкаловской лестницы. Двое нижегородцев проплывут всю дистанцию от начала до конца.
После финиша команд к ним присоединятся все желающие поучаствовать в заплыве на символической дистанции 200 метров, общее количество участников составит 70 человек. В 12-30 часов на финише символического заплыва у катера «Герой» всех участников будет ждать горячий чай, а победителей и призеров — кубок Победы, медали и дипломы.
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