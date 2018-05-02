Хавбек «Саутгемптона»: Аллегри даст что-то особенное премьер-лиге, как Гвардиола или Конте 

Ранее стало известно, что французский специалист Арсен Венгер покинет «канониров» по окончании сезона.
Джузеппе Маротта: Аллегри будет главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
Среди претендентов числятся экс-рулевой «Барселоны» Луис Энрике, наставник «Монако» Леонарду Жардим, а также тренер «Шальке 04» Доменике Тедеско.
"Аллегри даст что-то особенное премьер-лиге, как это сделал Пеп Гвардиола или Антонио Конте.
Он — итальянский тренер, который уделяет особое внимание тактике. Думаю, он хорошо справится со своими обязанностями в «Арсенале», — сказал Лемина для Sky Sports.