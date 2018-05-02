Ещё
Хавбек «Саутгемптона»: Аллегри даст что-то особенное премьер-лиге, как Гвардиола или Конте
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хавбек «Саутгемптона»: Аллегри даст что-то особенное премьер-лиге, как Гвардиола или Конте 

Советский спорт 30 минут назад
Ранее стало известно, что французский специалист Арсен Венгер покинет «канониров» по окончании сезона.
Джузеппе Маротта: Аллегри будет главным тренером «Ювентуса» в следующем сезоне
Среди претендентов числятся экс-рулевой «Барселоны» Луис Энрике, наставник «Монако» Леонарду Жардим, а также тренер «Шальке 04» Доменике Тедеско.
"Аллегри даст что-то особенное премьер-лиге, как это сделал Пеп Гвардиола или Антонио Конте.
Он — итальянский тренер, который уделяет особое внимание тактике. Думаю, он хорошо справится со своими обязанностями в «Арсенале», — сказал Лемина для Sky Sports.
Советский спорт: последние новости
СМИ: "Реал" предлагает "Ливерпулю" за Салаха Бэйла и Наваса Раньери намекнул на свое увольнение из «Нанта» Эмиль Галимов: У КХЛ своя политика, но лучше бы убрали «Куньлунь», зачем он нужен?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета2
Вандалы изуродовали лицо Боярского48
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Мальчик в девочке3
Кто дебютирует за сборную России на ЧМ
Видео
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение