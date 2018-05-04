После салюта 9 мая новосибирцы смогут уехать на общественном транспорте

В День Победы, 9 Мая, в Новосибирске организуют дополнительные рейсы на маршрутах общественного транспорта.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линию после окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

В 21-50 дополнительный общественный транспорт будет ждать пассажиров на следующих площадках: