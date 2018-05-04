После салюта 9 мая новосибирцы смогут уехать на общественном транспорте 

В День Победы, 9 Мая, в Новосибирске организуют дополнительные рейсы на маршрутах общественного транспорта.
Как сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, дополнительные автобусы, троллейбусы и трамваи выйдут на линию после окончания праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.
В 21-50 дополнительный общественный транспорт будет ждать пассажиров на следующих площадках:
Речной вокзал Автобусы: — № 8 — станция метро «Речной вокзал» — Цветной проезд; — № 21 — станция метро «Речной вокзал» — УМ-3; — № 54 — станция метро «Речной вокзал» — ул. Твардовского. Автовокзал Автобусы: — № 8 — автовокзал — Цветной проезд; — № 13 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато; — № 21 — автовокзал — УМ-3; — № 32 — автовокзал — Ключ-Камышенское Плато; — № 36 — автовокзал — ул. Белоусова. Дом Ленина Автобусы: — № 18 — Дом Ленина — Ключ-Камышенское Плато; — № 97 — Дом Ленина — ул. Татьяны Снежиной. Троллейбусы: — № 5 — Дом Ленина — ул. Ленинградская; — № 7 — Дом Ленина — Станиславский жилмассив; — № 8 — Дом Ленина — Затулинский жилмассив; — № 10 — Дом Ленина — Сад Дзержинского. Пересечение ул. Фрунзе и Красного проспекта Троллейбусы: — № 5 — до о. п «Городской аэропорт»; — № 13 — до о. п. «Ул. Учительская»; — № 23 — до о. п. «Сад Дзержинского» (пересечение ул. Гоголя и Красного проспекта); — № 36 — до о. п. «Ул. Лазурная». Площадь им. Калинина Автобусы: — № 14 — площадь им. Калинина — пос. Северный; — № 15 — площадь им. Калинина — микрорайон «Стрижи»; — № 27 — площадь им. Калинина — пос. Пашино; — № 30 — площадь им. Калинина — ул. Татьяны Снежиной; — № 34 — площадь им. Калинина — ул. Тюленина. Вокзал «Новосибирск-Главный» Автобус: — № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — пос. Северный. Троллейбус: — № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» — Сад Дзержинского. Площадь им. Карла Маркса Автобусы: — № 16 — площадь им. Карла Маркса — Затон; — № 29 — площадь им. Карла Маркса — Юго-Западный жилмассив; — № 43 — площадь им. Карла Маркса — «Белые росы»; — № 57 — площадь им. Карла Маркса — «Чистая Слобода»; — № 60 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив. Троллейбусы: — № 7 — площадь им. Карла Маркса — Станиславский жилмассив; — № — 8 — площадь им. Карла Маркса (магазин «Кристалл») — Затулинский жилмассив; — № 29 — площадь им. Карла Маркса — Северо-Чемской жилмассив. Станция метро «Студенческая» Автобусы: — № 45 — станция метро «Студенческая» — Чемской бор. О. п. «ТЭЦ-2» Трамваи: — № 9 — ТЭЦ-2 — Молкомбинат; — № 15 — Юго-Западный жилмассив — Бугринская роща; — № 18 — Юго-Западный жилмассив — ул. Петухова. Оперный театр Трамвай: — № 13 — Оперный театр — Гусинобродское шоссе. Ул. Писарева Трамвай — № 13 — ул. Писарева — Гусинобродское шоссе. О. п. «Ул. Восход» Троллейбусы: — № 7 — ул. Восход — Станиславский жилмассив; — № 7 — ул. Восход — Автопарк. Ул. Зыряновская Трамвай: — № 13 — Гусинобродское шоссе — ул. Писарева.