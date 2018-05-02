Вратари на чемпионате мира по хоккею 2018

Очень хочется, чтобы Кошечкин и Ко доказали обратное.

16. Австрия

Вратари: Давид Кикерт («Блэк Уингз Линц»), Дэвид Мадленер («Клагенфурт»), Бернхард Штаркбаум («Ред Булл»).

С голкиперами у австрийцев дела обстоят скверно. Вся тройка играет в местном чемпионате. А уж EBEL — так именуется Австрийская хоккейная лига — даже на европейском уровне находится за пределами десятки сильнейших. Поэтому нужно учитывать и этот фактор, оценивая статистику голкиперов.

Скорее всего, Дэвид Мадленер едет на мировой форум основным вратарём сборной. Голкипер австрийского «Клагенфурта» играл в шести матчах национальной команды. 91,4% отражённых бросков — такие цифры значатся в статистике Мадленера. Для голкипера австрийской сборной вполне неплохо. Правда, в клубе его показатели даже хуже. 26-летний хоккеист, будучи основным вратарём «Клагенфурта», пропускал в регулярном чемпионате в среднем 2,55 шайбы за игру.

Давид Кикерт уступать место в рамке не намерен. В прошлом сезоне на клубном уровне процент отражённых бросков не достигал у Давида и 91, как и у Мадленера. Но в сборной Кикерт выглядит слабо. В этом году голкипер защищал ворота в пяти матчах, пропуская в среднем больше трёх шайб за игру. Процент отражённых бросков — 86,7. И это при том, что Австрия практически не играла с сильными оппонентами, умудрившись проиграть 0:5 сборной Казахстана, которая вообще не сыграет на чемпионате мира.

32-летний Бернхард Штаркбаум, уже имеющий 14 матчей чемпионата мира за плечами, с годами сдаёт, потому появится на льду, вероятно, только в случае форс-мажора. В этом году Штаркбаум играл в двух матчах сборной, отражая меньше 80% бросков.

15. Южная Корея

Вратари: Мэтт Далтон («Анян Халла»), Ке Хун Пак («Сангму») и Сун Че Пак («Хай1»).

Не так важно, кто станет вторым и третьим номерами в сборной Южной Кореи. Если кому-то придётся менять по ходу матча Мэтта Далтона, то поединок наверняка закончится разгромно. Ке Хун Пак и Сун Че Пак играют в Азиатской хоккейной лиге, уровень которой очень низок. Но даже в ней голкиперы не имеют высоких индивидуальных показателей. Например, Сун Че Пак отражает 85 процентов бросков. Потому корейским болельщикам приходится надеяться, что всё в порядке будет со здоровьем Мэтта Далтона, из-за которого корейцы оказались в рейтинге не на последнем месте.

Далтон зачастую выполняет огромный объём работы, благодаря которой счёт по итогам матча не напоминает регбийный. За четыре матча на Олимпиаде он умудрился сохранить процент отражённых бросков более 90. После игр четырёхлетия Далтон дважды защищал ворота сборной Южной Кореи и пропустил шесть раз. Но в обоих случаях корейцы проигрывали в одну шайбу, и тут заслуга Мэтта колоссальна. В клубе Далтон имеет солидные показатели: в «Анян Халле» он пропускает в среднем меньше двух шайб.

14. Словакия

Такой невыразительной вратарской линии у словаков не было давно. Наличие Юлиуса Гудачека могло бы ситуацию исправить, однако голкипера «Северстали» не вызвали сначала на Олимпиаду, а затем решили обойтись без него и на чемпионате мира.

Поэтому основным голкипером, вероятно, станет Денис Годла. 23-летний игрок закрепился в финской «КалПе», где провёл в ушедшем сезоне 34 матча. Однако стабильности вратарю не хватает. Ко второму раунду плей-офф Финской хоккейной лиги Годла подходил в качестве основного стража ворот, но уже в первом матче серии против «Таппары» словак умудрился пропустить трижды за три с половиной минуты второй двадцатиминутки. После этого Годлу заменили, в плей-офф он больше не появлялся. В сборной он тоже не имеет выдающихся показателей. Да только заменить его и усилить состав некем.

Марек Силиак, выступающий за чешскую «Комету»выглядит предпочтительнее, но тренерский штаб словаков 28-летнему хоккеисту место в воротах не доверяет. Силиак появлялся лишь в двух товарищеских матчах национальной команды. В последней своей игре отстоял на ноль в поединке против французов. Но как бы то ни было, даже если Силиака всё-таки поставят, то ему может не хватить уверенности и спокойствия: в составе словаков Марек за всю карьеру провёл лишь 4 встречи. Предстоящий чемпионат мира станет для него дебютным.

Третий голкипер сборной — Патрик Рыбар. Каждый из трёх вратарей получил шанс от главного тренера Крэйга Рэмзи, а Рыбар проявил себя хуже остальных. Всё от тех же французов словаки получили три шайбы, и именно игрок «Градец Кралове» занимал место в рамке.

13. Франция

Прошли те времена, когда вратарская позиция не вызывала никаких вопросов в сборной Франции. Нового Кристобаля Юэ в стане «трёхцветных» не нашлось.

Тройка осталась на две трети той же, что и на предыдущем чемпионате мира. По-прежнему в сборной Ронан Кеменер, играющий в местном чемпионате за «Бордо». Ещё семь лет назад Кеменер впервые попал на мировое первенство, однако сыграл свой первый матч лишь в 2015 году. Этот чемпионат мира станет для Кеменера уже шестым в карьере. Но этот опыт так и останется номинальным, поскольку 30-летний вратарь станет сменщиком не менее матёрого Флориана Арди. Для Арди этот чемпионат мира будет восьмым. Француз способен выдавать отдельные сильные матчи, это от него и требуется на турнире. На длинной дистанции он не так хорош.

Себастьян Юлёнен— самый молодой вратарь во французской тройке. Тоже долгое время пребывал в местном чемпионате, безуспешно попробовал заиграть за рубежом и вернулся на Родину, где будет выступать во второй лиге Франции за «Англе».

12. Беларусь

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис уже давно определился с вратарской бригадой. Выбор у наставника был не особо широким, поскольку Кевин Лаланд карьеру завершил. А возрастным голкиперам достойной сменыпочти и нет.

В связи с этим место в воротах займёт Михаил Карнаухов, который почти весь сезон провёл на скамейке минского «Динамо». Всего лишь восемь раз Карнаухов подменял Юнаса Энрота. Зато этот чемпионат мира для 24-летнего хоккеиста не дебютный. Годом ранее Карнаухов отыграл три поединка на мировом первенстве. Нельзя сказать, что белорус отлично себя зарекомендовал, но необходимый опыт получил.

Попадал на чемпионат мира и Виталий Трус, играющий в родном чемпионате за «Неман». На этом уровне Трус проявляет себя превосходно, однако едва ли он хотя бы минуту проведёт на турнире в Дании. Слишком поздно Трус начал раскрываться: в этом году Виталию исполнится уже 30 лет. И к этому моменту в его активе всего три встречи за сборную Беларуси.

Даже у молодого Ивана Кульбакова, играющего за океаном в ECHL, не меньше шансов появиться на льду. Хотя Кульбаков пока что похвастать успехами в американских лигах пока не может. При этом в 21 год он провёл матчей за сборную больше, чем Виталий Трус. Пять раз начинал в старте национальной команды Кульбаков, и именно он при надобности сменит Карнаухова.

11. Норвегия

Вратарская линия норвежской сборной не претерпела изменений относительно Олимпиады в Пхёнчхане. По-прежнему первым номером будет знакомый российским болельщикам Ларс Хёуген, который продолжает выступать в шведском «Ферьестаде». Хёуген марку держит, а потому заслуженно станет основным голкипером на восьмом чемпионате мира кряду.

На скамье запасных ждёт своего шанса Хенрик Хёукеланд, который играет в той же лиге, что и Хёуген. Однажды Хёукеланд вышел и на Олимпиаде, однако вспоминать тот день молодому норвежцу вряд ли захочется. Хенрик Хольм, в отличие от партнёров, всю карьеру проводит в местном чемпионате. К своим 27 годам провёл за сборную Норвегии четыре встречи. Особых нареканий после тех поединков к Хольмуне возникло, но в команде он расценивается как третий номер.

10. Германия

Вратари: Никлас Трейтль («Нюрнберг Айс Тайгерз»), Маттиас Нидербергер («Дюссельдорф»), Тимо Пильмайер («Ингольштадт»).

Вратарская линия сборной Германии несколько ослабла, если сравнивать с февральским составом. Тимо Пильмайер — единственный из тройки, кто имеет в коллекции серебряную медаль Олимпиады.

Он же и займёт, по всей видимости, место в воротах в стартовых матчах чемпионата мира. За «Ингольштадт», как и за сборную, он не показывает фантастической игры, но Марко Штурму приходится довольствоваться теми игроками, что прибыли в расположение.

Маттиас Нидербергер и Никлас Трейтль оспорят звание запасного голкипера. Оба, как и Пильмайер, играют в немецком чемпионате. У Нидербергера чуть больше опыта в плане выступлений за сборную. Первый матч он провёл ещё более двух лет назад. С другой стороны, если смотреть на клубную статистику, то за «Дюссельдорф» Нидербергер выступает посредственно, имея процент отражённых бросков ниже 90. Но в национальной команде он преображается и показывает то, что от него и ждут тренеры. Трейтль на два года старше Нидербергера — ему 27 лет. Однако в его активе всего два выступления за сборную Германии. Правда, один из матчей, заключительный, он провёл на ноль. И этот год стал настоящим прорывом для Трейтля: такую превосходную игру Никлас не показывал даже перед тем, как уехать в 2015 году в «Аризону». И всё же забывать об отсутствии опыта не стоит. Поэтому Германия располагается на десятой строчке нашего рейтинга.

9. Латвия

Вратари: Кристерс Гудлевскис («Бриджпорт Саунд Тайгерз»), Матис Кивлиниекс («Кливленд Монстерс»), Элвис Мерзликинс («Лугано»).

Официальная версия состава ещё не опубликована. Если же судить по заявлениям главного тренера Боба Хартли и тому, кто оказывается в ростере последних товарищеских матчей, то тройка вратарей будет выглядеть именно таким образом.

Подобралась весьма неплохая бригада. Боб Хартли заявлял, что у него прекрасные голкиперы, но играть на чемпионате мира будут Гудлевскис и Мерзликинс.

Мерзликинс пока что не играл в сборной, поскольку его «Лугано» дошло до финала чемпионата Швейцарии, где серия затянулась до семи матчей. Сразу после проигранного противостояния голкипер отправился в сборную, где на него рассчитывает Боб Хартли. Сам Мерзликинс не отрицает возможности отъезда в НХЛ сразу после чемпионата мира.

Кристерс Гудлевскис уже играет за океаном, а потому в расположении сборной у него возникли некоторые проблемы с адаптацией, судя по словам Хартли. Однако в мастерстве Гудлевскиса никто не сомневается. Достаточно вспомнить, что на сочинской Олимпиаде он едва не остановил канадцев, отразив 55 бросков. МатисКивлиниекс тоже уже играет в АХЛ. И тренерский штаб остался доволен игрой вратаря в недавнем матче против сборной Швейцарии. Есть уверенность, что 21-летний хоккеист ещё покажет себя на будущих чемпионатах мира.

8. Швейцария

Вратари: Леонардо Дженони («Берн»), Рето Берра («Фрибург-Готтерон»), Жийе Зенн («Давос»).

Рето Берра и Леонардо Дженони, скорее всего, между собой поделят игровое время. Каждый из них имеет достаточно мастерства и опыта, чтобы быть первым номером сборной.

Берра ещё не так давно был запасным игроком в НХЛ. Но после «Калгари» игрового времени у 31-летнего вратаря становилось всё меньше и меньше. Поэтому швейцарец принял взвешенное решение вернуться на Родину. В нынешнем сезоне он провёл всего лишь пять матчей за «Анахайм» и 32 встречи в фарм-клубе. Поэтому следующий сезон он начнёт во «Фрибург-Готтероне».

Дженони за пределы Швейцарии не уезжал, и его всё устраивает. Он провёл очередной сильный сезон в составе «Берна», а его приглашение на Олимпиаду было полностью заслуженным. Правда, там основным голкипером Дженони не стал. Но в товарищеских матчах перед чемпионатом мира тренерский штаб доверяет место в воротах чаще всего именно вратарю «Берна».

Молодой Жийе Зенн, играющий в «Давосе», как правило, оказывается в контрольных матчах в запасе. Поэтому вряд ли мы его увидим на чемпионате мира в деле.

7. Финляндия

Вратари: Вилле Хуссо («Сан-Антонио»), Ээро Килпелайнен («Эребро»), Харри Сятери («Флорида»).

Даже на Олимпиаде финская вратарская линия смотрелась сильнее. Метсола и Коскинен этой сборной бы не помешали. Однако в заявке их не оказалось.

Зато вновь в национальной команде известный по выступлениям за «Витязь» Харри Сятери. Вероятно, он должен стать основным голкипером. Он в этой компании самый опытный. Но вырасти качественно после перехода во «Флориду» финну не удалось. Сятери практически не получал времени в «Пантерз», играя, как правило, в случае травм коллег по вратарскому цеху. Более привычно его видеть в АХЛ.

Бэкапом будет Вилле Хуссо, которого тренерский штаб опробовал в рамках Евротура. В отличие от Метсолы, Хуссо не провёл ни одного матча в НХЛ. Пока что 23-летний вратарь вынужден пробиваться туда из АХЛ, из фарм-клуба «Сент-Луиса». Чемпионат мира станет для Хуссо дебютным, поэтому, думается, что тренеры не станут рисковать и доверятся Сятери.

Если Харри Сятери — самый опытный в этой тройке, то Ээро Килпелайнен — самый возрастной. Это мировое первенство станет для 32-летнего финна первым. Килпелайнен ещё раньше заслужил право сыграть за сборную, когда проводил неплохие сезоны в финской «КалПе». Но почему-то вызвали его только сейчас, когда он немного сбавил в шведском «Эребро».

6. Россия

Всего лишь шестой оказалась в нашем рейтинге вратарская линия российской сборной. И если аргумент, что в составе есть три практически равноценных голкипера, перед Олимпиадой был весомым, то сейчас он не успокаивает совершенно. В пятёрке, оказавшейся впереди россиян, ворота будут защищать энхаэловцы (Францоуз окажется в НХЛ). У нас все трое представляют КХЛ. Безусловно, дружина Ильи Воробьёва резко взлетела бы в рейтинге, если бы приехал Сергей Бобровский . Или если бы Андрей Василевский вылетел из Кубка Стэнли. Однако наша вратарская линия никак не поменялась относительно игр в Пхёнчхане.

И это очевидный минус. Да, Василий Кошечкин неплохо провёл турнир в Корее, попав в символическую сборную Олимпиады. Но раньше вратарская позиция всегда становилась козырем национальной команды. Сейчас уверенности в голкиперах нет.

Кошечкин, который станет основным вратарём, даже Олимпиаду провёл неровно. Не факт, что физическая форма 35-летнего голкипера позволит отыграть хотя бы так же, как в Пхёнчхане. Сменщиком Василия станет Илья Сорокин, которому стабильности тоже не хватает. Достаточно хотя бы сказать, что он едва не перебил рекорд сухой серии в плей-офф. Зато серию против СКА удачной никак не назвать. Игорь Шестёркин, для которого предстоящий чемпионат мира станет третьим, скорее всего, вновь останется без игрового времени.

5. Чехия

Уже стало известно, что основным голкипером чехов на чемпионате мира станет Павел Францоуз, который проводит превосходный сезон. Он отменно отыграл на Олимпиаде, вытащил «Трактор» в финал конференции, и теперь отправится покорять НХЛ. Как и любому голкиперу, Францоузу можно припомнить некоторые ошибки, но его бесчисленные сэйвы в каждом матче перебивают любые шероховатости. Если чех ловит кураж, то пробить его крайне тяжело.

Доминик Граховина вместе с «Таппарой» дошёл до финала плей-офф. В отличие от многих ещё достаточно молодых коллег — Граховине 23 года — миниатюрный Доминик стабилен. Два полных сезона в финской «Таппаре» он провёл без перепадов. Тем удивительнее, что Граховина согласился на предложение «Барыса». Есть подозрение, что чех мог бы оказаться и в более амбициозном клубе.

Давид Риттих— единственный из тройки, кто уже играет за океаном. Однако вводить в заблуждение это не должно. Незаменимым в «Калгари» Риттих не является: в нынешнем сезоне чех провёл 21 матч в составе «Флэймз», пропуская в среднем почти три шайбы за игру. Поэтому сильнейшую лигу мира не всегда стоит считать гарантом качества.

Но всё-таки вратарская бригада чехов выглядит предпочтительнее российской.

4. Швеция

В отличие от датской сборной, здесь тренерам придётся поломать голову в выборе основного голкипера. Есть из кого выбирать.

Магнус Хелльберг, в отличие от почти всего остального «Куньлуня» выдал отличный сезон. Вполне вероятно, что следующий сезон КХЛ он проведёт уже в другом коллективе, соответствующем уровню вратаря. Конкуренцию ему составит Андерс Нильссон, тёплые воспоминания о котором остались у казанских болельщиков. Его статистику не назовёшь впечатляющей, но Андерсу отчасти ещё и с клубами не везёт: каждый раз он получает шанс в командах, где с обороной есть серьёзные проблемы. У шведов очень мощная линия защиты, поэтому Нильссону будет чуть проще. Думается, оба получат шанс на предстоящем мировом первенстве.

* Календарь игр чемпионата мира по хоккею 2018

3. Дания

Кто-то, возможно, удивится, что не самая хоккейная сборная оказалась в списке выше российской. Но тут всё объяснимо. Если бы на домашнем чемпионате мира в заявке оказались те же голкиперы, что и в заключительных товарищеских матчах, то датчане боролись бы в рейтинге с немцами. Дам и Соренсен — средние вратари, которых к элите не причислить, но и слабым звеном не назвать. Хотя бы тот факт, что в двух матчах они на двоих пропустили одну шайбу от сборной Беларуси, говорит о том, что оба способны на короткой дистанции демонстрировать приличный уровень.

Первым номером, вне всяких сомнений, должен стать Фредерик Андерсен. Редкий случай, когда на первенстве мира сыграет вратарь, проведший 66 матчей в «регулярке» и 7 встреч в плей-офф НХЛ. В целом, датчанин провёл неплохой сезон. И приходится констатировать, что в распоряжении Ильи Воробьёва не будет голкипера уровня Андерсена. Для датчан же огромная удача, что «Торонто» не сумел спастись с 1-3 в серии с «Бостоном». Теперь у хозяев появляются некоторые шансы на четвёртое место в группе.

Юному Филипу Густавссону уготована роль третьего голкипера. 19-летний швед на взрослых чемпионатах мира ранее не появлялся.

2. Канада

Есть мнение, что вратарская линия канадцев — слабое звено команды. Но даже в таком составе канадцы попадают в тройку нашего рейтинга. В стане родоначальников хоккея есть два голкипера, имевшие практику в НХЛ. Речь о Дарси Кемпере и Кёртисе Макэлинни. Оба к разряду топовых вратарей не относятся, но каждый из них может выдавать достойные матчи. Тем же датчанам в этом плане сложнее: если не пойдёт игра у Андерсена, равноценной замены ему не найдётся.

У канадцев же Кемпер, который ещё со времён «Миннесоты» мог чередовать удачные матчи с провальными, займёт место в рамке. Макэлинни привык к роли второго голкипера, справляется он с ней прекрасно, достойно подменяя всё того же Андерсена в «Торонто». Поэтому сомневаться в его квалификации не нужно. Ну а 18-летний Майкл Ди Пьетрополучит опыт. Но едва ли парню из юниорской лиги предоставят шанс на чемпионате мира.

Не так часто приходится видеть, когда американцы привозят не молодёжь. Вратарская линия позволяет американцам бороться не только за медали, но и за победу на турнире. Основным вратарём станет Кит Кинкейд, в том числе усилиями которого «Нью-Джерси» добрался до первого раунда плей-офф. Этот сезон становится самым продуктивным для 28-летнего Кинкейда: ранее он не проводил 41 матч за одну «регулярку».

Его сменщиком станет Скотт Дарлинг. Времени габаритный американец имел в нынешнем сезоне не меньше Кинкейда, но играл в составе «Каролины» менее удачно. При этом, играя ещё в «Чикаго», он моментами смотрелся неплохо, поэтому у американцев есть два голкипера, которые могут соответствовать амбициям национальной команды.

Третий голкипер звёздно-полосатых тоже имел игровую практику в НХЛ, изредка появляясь в составе «Монреаля». Для Чарли Линдгрена попадание в сборную — уже успех. Ведь ранее 24-летний голкипер не призывался, а статистика не выставляет Линдгрена в выгодном свете.