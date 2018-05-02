Победитель пролога «Пяти колец Москвы» Воробьев намерен стать первым по итогам всей гонки

Воробьев, выступающий за российскую команду «Газпром-Русвело» проехал 3,8 км за 4 минуты 40,3 секунды. Второе место занял спортсмен из Белоруссии Евгений Королек (4.41,03), третий результат показал другой представитель России Виктор Манаков (4.43,1), выступающий за «Марафон— Тулу».

"Руководство команды сделало на меня ставку, и у меня сегодня все получилось, — заметил Воробьев. — Сегодня мне вручили желтую майку лидера, я надеюсь проехать в ней все оставшиеся этапы и одержать итоговую победу. Первое место сегодня занять было непросто, конкуренция была очень жесткой, от второго призера меня отделило меньше секунды".

"Что касается организации сегодняшнего старта, то я очень доволен. Организаторы как надо позаботились о нашей безопасности, все было перекрыто", — заключил спортсмен.

Участникам «Пяти колец Москвы» предстоит выступить еще на четырех этапах. Соревнования завершатся 6 мая на «Крылатском кольце» групповой гонкой на 122,4 км.