Воробьёв из «Газпром-РусВело» выиграл пролог «Пяти колец Москвы» 

Российский велогонщик Антон Воробьёв из команды «Газпром-РусВело» выиграл пролог на многодневке «Пять колец Москвы».
Пролог состоял из индивидуальной гонки с раздельным стартом на 3,8 км. Второе место занял белорус Евгений Королек (Minsk Cycling Club), россиянин Виктор Манаков (Marathon-Tula) — 3-й.
«Пять колец Москвы» — единственная международная шоссейная гонка на территории России в календаре UCI. Велогонка продлится до 6 мая.
Велошоссе. «Пять колец Москвы». Пролог. Гребной канал, Москва 3,8 км, индивидуальная гонка с раздельным стартом
1. Антон Воробьёв из команды (Россия, «Газпром-РусВело») 2. Евгений Королек (Беларусь, Minsk Cycling Club) 3. Виктор Манаков (Россия, Marathon-Tula)