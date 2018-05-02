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Защитник «Атлетико», получивший перелом в матче с «Локомотивом», вернулся к тренировкам
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Защитник «Атлетико», получивший перелом в матче с «Локомотивом», вернулся к тренировкам 

Советский спорт 10 минут назад
Отмечается, что бразилец получил разрешение от врачей на выступления и был вызван главным тренером команды Диего Симеоне для подготовки к ответному матчу 1/2 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала», который состоится в четверг.
📋 | INJURY UPDATE Look who’s back! @filipeluis has recovered from his fibula fracture and is available for selection. ¡GRANDE, FILIPE! ➡https://t.co/kP5nITt6da#AúpaAtleti #AtletiArsenal #UEL pic.twitter.com/vSHk7d9LoI
— Atlético de Madrid (@atletienglish) 2 мая 2018 г.
Напомним, футболист сломал ногу в столкновении с нападающим московского «Локомотива» Эдером в мартовской встрече 1/8 финала Лиги Европы в Москве.
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