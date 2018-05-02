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Один игрок из НХЛ вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира 2018 года
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Один игрок из НХЛ вошёл в состав сборной Франции на чемпионат мира 2018 года 

Чемпионат.com 1 час назад
Федерация хоккея Франции объявила состав сборной для участия в чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает официальный сайт федерации хоккея. В него вошёл один представитель НХЛ — защитник Йоанн Овитю («Эдмонтон Ойлерз»).
Вратари: Флорьян Арди («Анже»), Роман Кеменер («Бордо») и Себастьян Илонен («Йокиопат», Финляндия).
Защитники: Йоанн Овитю («Эдмонтон Ойлерз», НХЛ), Флорьян Шакиашвили («Руан»), Юго Галле («Турку», Финляндия), Кевин Экефей («ИК Пантерн», Швеция), Жонатан Жаниль («Бордо»), Антонен Манавьян («Фехервар», Венгрия), Дамьен Ро («Гап») и Томас Тери («Цуг», Швейцария).
Нападающие: Морен Буве («Гап»), Валентен Клеро («Раума», Финляндия), Стефан Да Коста («Женева-Серветт», Швейцария), Тедди Да Коста («Краков», Польша), Флоран Дуэй («Женева», Швейцария), Дамьен Флёри, Антони Перре (оба — «Швеннингер», Германия), Энтони Гюттиг, Лоик Ламперье, Николя Риц (все — «Руан»), Гийом Леклер («Гренобль»), Жорданн Перре, Саша Трей (оба — «Пардубице», Чехия) и Александр Тесье («Кайпа», Финляндия).
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