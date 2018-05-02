Путин в четверг проведет заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу

»Третьего мая в городе Сочи президент РФ Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“, — говорится в сообщении.

Как отмечается, предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату», а также вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.

«Также запланирована встреча Владимира Путина с президентом FIFA Джанни Инфантино», — отметили в пресс-службе Кремля.

Чуть ранее сегодня полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов вместе с главой региона Александром Дрозденко в поселке Рощино Ленинградской области проинспектировал футбольную тренировочную базу, гостиницу для размещения спортсменов, благоустройство населенных пунктов и качество дорог на пути к объектам.

Полпред президента России в СЗФО проверил выполнение графика намеченных работ и провёл совещание по подготовке к чемпионату.