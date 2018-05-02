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Путин в четверг проведет заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу
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Путин в четверг проведет заседание набсовета по подготовке к ЧМ по футболу 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет заседание наблюдательного совета «Организационного комитета „Россия-2018“ по подготовке к чемпионату мира по футболу и встретится с президентом FIFA Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба Кремля.
»Третьего мая в городе Сочи президент РФ Владимир Путин проведет заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Организационный комитет „Россия-2018“, — говорится в сообщении.
Как отмечается, предметом обсуждения станет готовность стадионов и других инфраструктурных объектов к мировому чемпионату», а также вопросы транспортного, медицинского и информационного обеспечения футбольного турнира.
«Также запланирована встреча Владимира Путина с президентом FIFA Джанни Инфантино», — отметили в пресс-службе Кремля.
Чуть ранее сегодня полномочный представитель Президента России в СЗФО Александр Беглов вместе с главой региона Александром Дрозденко в поселке Рощино Ленинградской области проинспектировал футбольную тренировочную базу, гостиницу для размещения спортсменов, благоустройство населенных пунктов и качество дорог на пути к объектам.
Полпред президента России в СЗФО проверил выполнение графика намеченных работ и провёл совещание по подготовке к чемпионату.
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