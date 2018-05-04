Схема движения автобусов в Пскове изменится 4,7, 8 и 9 мая

Схема движения городского автотранспорта в Пскове изменится в связи с проведением мероприятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в период с 4 по 9 мая 2018 года: как сообщает пресс-служба «Псковпассажиравтотранса», маршруты будут изменены 4, 7,8 и 9 мая.4 мая в период с 18:30 до 24:00 будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской площади, ул. Советской от Октябрьской площади до площади Ленина, по площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до площади Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до площади Ленина. Автобусы маршрутов №№3, 4, 15, 17 с Завеличья будут идти по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, площадь Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. автобусы маршрута №1 со Снятной горы следуют по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к «Летнему саду» и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута № 8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса. Автобусы маршрутов №№7, 7А, 118, 112, 114 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками; автобус маршрута № 25 следует с ул. Ипподромной, ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршруты №№22, 30 в период с 18:30 до 24:00 закрыты.7 мая в период с 18:00 по 24:00 закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от ул. Некрасова до Октябрьской пл., ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Ленина, по пл. Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до пл. Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до пл. Ленина. Автобусы маршрутов №№3, 4, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, площадь Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. автобусы маршрута № 1 со Снятной горы следуют по ул. Л. Поземского, ул. Ипподромной, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Алтаева, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута № 11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной, ул. Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на вокзал; от вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса. Автобусы маршрутов №№7, 7А, 118, 112, 114 следуют через мост А. Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобус маршрута №25 следует с ул. Ипподромной, ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршруты №22, 30 в период с 18:00 до 24:00 закрыты.8 мая в период с 10:15 до 11:30 закрыто движение по ул. Юбилейной от перекрёстка с ул. Генерала Маргелова до Рижского пр-та. Автобусы маршрутов №№6, 16 следуют с ул. Юбилейной по Рижскому пр-ту, ул. М. Горького, пл. Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Также 8 мая в период с 15:45 до 17:15 закрыто движение по ул. Кузнецкой от площади Победы до ул. Калинина. Автобусы маршрутов №№2, 16 следуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по ул. Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №6 проследуют по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях. Автобус маршрута №19 рейсом на 16:00 с Цементного склада следует на Вокзал по 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной. Автобусы маршрута №8 следуют по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал. Отменены рейсы от Вокзала на 15:43 от Октября на 15:38, 15:57. Автобусы маршрута №8-а из «Пристани» рейсом на 15:57 следует по ул. 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), ул. Вокзальной на Вокзал.9 мая в период с 4:00 до 14:00 закрыто движение по ул. Советской от ул. Свердлова до площади Ленина, по Октябрьскому проспекту от ул. Гражданской до Октябрьской площади, Октябрьской площади, площади Ленина, Троицкому мосту, Рижскому проспекту от ул. М. Горького до площади Ленина, ул. Л. Поземского от ул. Набат до площади Ленина. Автобусы маршрутов №№4, 15, 17, 101 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, Дамбу, площадь Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого с выездом на ул. Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрута №15 работающие по маршруту пл. Ленина — Тямша — пл. Ленина начинают работу с остановки магазин «Маяк». Автобусы маршрута №14 с Завеличья следуют по ул. Коммунальной, ул. М. Горького через Дамбу, пл. Победы, Я. Фабрициуса, ул. Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками. Автобусы маршрутов №№115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала следуют по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы (с остановкой), через Дамбу по ул. М. Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении — с Рижского проспекта по ул. М. Горького, Дамбе, площадь Победы (с остановкой), ул. Я. Фабрициуса на Автовокзал. Первый рейс маршрута № 106 начинает работу с ост. «Центральная городская библиотека» далее через «Дамбу», пл. Победы, ул. Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту. Автобусы маршрута №1 следуют с Вокзала по ул. Вокзальной, ул. Гагарина, Октябрьскому пр-ту, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева, ул. Труда, ул. Ипподромной с выездом на ул. Л. Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;автобусы маршрута №11 следуют с Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, ул. Гражданской, ул. Л. Толстого, ул. Кузнецкой, ул. Инженерной, ул. Алтаева на Архив и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №8, 8А следуют через пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на Вокзал; от Вокзала по ул. Я. Фабрициуса, пл. Победы, ул. Я. Райниса; время отправления с Октября — это время отправления с Вокзала. Автобус маршрута №19 с Цементного склада следует через Дамбу, пл. Победы, ул. Я. Фабрициуса на вокзал; от вокзала по ул. Я. Фабрициуса через пл. Победы на цементный склад. Автобус маршрута №25 следует с ул. Ипподромной, ул. Л. Поземского, ул. Чудской, мост А. Невского, ул. Коммунальной и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Маршруты №№22, 30 — закрыты до 14:00.