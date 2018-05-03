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В Пскове 3 мая будет перекрыто движение по центральным улицам
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В Пскове 3 мая будет перекрыто движение по центральным улицам 

Псковская губерния 4 часа назад
Фото: Псковское Агентство Информации
3 мая в Пскове в связи с проведением легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда» изменится схема движения автотранспорта, сообщает пресс-служба городских властей. В соответствии с постановлением администраци, в период с 13:30 до 16:00 будет прекращено движение автотранспорта по Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до ул. Гагарина, ул. Гагарина, ул. Я. Фабрициуса от ул. Гагарина до пл. Победы, ул. Советской от Октябрьской пл. до пл. Победы, ул. Гражданской от Октябрьского проспекта до ул. Я. Фабрициуса, ул. Кузнецкой от пл. Победы до Октябрьского проспекта. Движение автобусов городских маршрутов в период с 14:30 до 16:00 будет осуществляться по измененной схеме: автобусы маршрутов №№2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, ул. М. Горького, через Дамбу, пл. Героев Десантников, ул. 128-й Стрелковой дивизии и далее до железнодорожного вокзала в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №6 с Завеличья следуют через пл. Героев Десантников, ул.128-й Стрелковой дивизии, ул. Советской Армии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №1 следуют по ул. Л. Поземского, ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №11 следуют с ул. Звездной по ул. Труда, ул. Текстильной, ул. Инженерной с выездом к Псковскому железнодорожному вокзалу в прямом и обратном направлениях. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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