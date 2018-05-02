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Новосибирские рок-музыканты стали победителями регионального финала международного музыкального конкурса Emergenza
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Новосибирские рок-музыканты стали победителями регионального финала международного музыкального конкурса Emergenza 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Всего в региональном этапе конкурса боролись за победу 40 коллективов. Их выступления и шоу-программу сначала оценивали зрители, а затем жюри. Музыканты-победители отправятся на национальный этап конкурса в Москву, чтобы получить главный приз — представительство России на международном финале в Германии на Taubertal Open Air. «В Москву поедем на подъёме. Весьма приятное состояние, мы довольны происходящим и рады подобной смене обстановки. Мы были уверенны в себе, знали, что делаем вещи на том уровне, чтобы победить. Вообще всерьёз рассматривали вариант победы, и до финала даже начали планировать временное пространство под поездку», — цитирует Комсомольская правда вокалиста группы Константина Глуздакова. Новосибирцы выступят в Москве на финальном двухдневном марафоне, вместе с ними это сделают еще 30 групп.
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