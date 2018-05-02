«Зенит-2» сделал шаг к спасению, обыграв «Химки» 

В Первенстве ФНЛ завершился предпоследний матч 36-го тура.
"Зенит-2", оказавшийся в зоне вылета, сражался за выживание с «Химками». Коллектив из Питера забил единственный гол на 11-й минуте (1:0), с пенальти отличился Андрей Панюков.
"Зенит-2" набрал 37 очков и делит 14-18 места в ФНЛ.
"Зенит-2" — «Химки» — 1:0 (1:0) Гол: Панюков, 11 — с пенальти. «Зенит-2»: Кержаков, Анюков (Сиротов, 72), Зуев, Запрягаев, Пенчиков, Бугриев, Зинков, Камышев (Соловейчик, 62), Кириллов (Прудников, 80), Панюков (Плотников, 88), Лесовой. «Химки»: Исупов, Данилкин, Лисинков, Заика, Шумских, М. С. Яковлев (Кокоев, 84), Мостовой (Радченко, 40), Талалай, Батов (Петрусев, 65), Поярков (Массуренко, 84), Машуков. Предупреждения: Поярков, 20. Сиротов, 74.