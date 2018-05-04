Размытую дорогу к селу Элита Омской области обещают восстановить за 10 дней

Как сообщили в региональном минстрое, ДРСУ № 2, в чьём ведении находится размытая дорога к селу Элита Москаленского района, постоянно наблюдает за состоянием размытого полотна.

Для устранения последствий половодья решено отсыпать обочину пострадавшей от паводка подъездной дороги и откос земляного полотна грунтом. При этом откос должен быть максимально пологим, чтобы «отжать» воду от дороги и не допустить её дальнейшего подмыва. Пока 400 м. подтопленного участка обозначены дорожными знаками и сигнальными столбиками.

Для ускорения сроков устранения паводковой ситуации администрацией Москаленского района планируется ввести режим ЧС. Сообщается, что работы по ликвидации последствий подтопления займут около 10 дней. Средства выделены из дорожного фонда Омской области.