Фортуна обожает Зидана, а судьи — Переса: как «Реал» выбил командировку в Киев

После таких матчей начинаешь верить в магию. В черную магию и «подсвистывающих» арбитров. Да что матчей, после таких серий. Мадридский "Реал" вчера сделал что-то невероятное. Третий кряду финал Лиги чемпионов оформила команда Зинедина Зидана . В решающем матче она будет фаворитом, кто бы что ни говорил о суператакующем трио «Ливерпуля» или феноменальных камбэках «Ромы» (для римлян вообще нет аргументов, написал, чтобы не опережать события ответного матча). «Королевский» клуб точно не был сильнее «Баварии», но прошёл дальше. Сколько раз вам доводилось читать подобную фразу по отношению к мадридскому «Реалу» в Лиге чемпионов за последние три года? Годом ранее это было в матче с той же «Баварией» и «Атлетико». Два года назад «Вольфсбург» был обязан выбивать «сливочных», затем «Манчестер Сити» смотрелся лучше, но минимально уступил. Портал "Евро-футбол.ру" считает, что вчерашняя игра с «Баварией» стал квинтэссенцией любви фортуны и арбитров к мадридскому «Реалу».

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"Реал" с Зиданом в финалах Лиги чемпионов

Кратко вспомнили о прошлых двухраундовых противостояниях «Реала», где он не был лучше, но уверенно шагал дальше. Так были ещё и отдельно взятые матчи — финалы. Оба решающих поединка подопечные Зидана играли против клубов на пике карьеры. «Атлетико» в мае 2016-го года был феноменален. Эталонная защита, потрясающе работоспособная полузащита и неразрекламированный Гризманн в атаке. «Матрасники» убрали с дороги «Барселону» и «Баварию», отлично смотрелись в финале. Дважды за «Реал» играл каркас ворот при равном счёте, Антуан Гризманн не забил пенальти в основное время матча, а Хуанфран смазал решающий удар в послематчевой серии. Мистика. «Атлетико» оказался психологически не готов к «Реалу», сам проиграл ему финал, хотя Зинедин Зидан всего парой месяцев ранее принял команду в ужасном состоянии и её никто не относил даже к претендентам на полуфинал. Сюжет ничего не напоминает?

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Годом позже «Ювентус» тоже самолично устранится в финале. «Старая синьора» отлично проведет первый тайм, завоюет сердца фанатов, а затем испарится во втором. «Реал» забьёт свои моменты, сыграет монолитно, на классе. А «Ювентус», который за весь плей-офф того розыгрыша пропустил 1 мяч от Мбаппе и компании, убравший с общим счётом 10:1 «Порту», «Барселону» и «Монако», просто исчезнет. Роналду растопчет мечты Буффона (в который раз), а Лига чемпионов опять отдаст должное Зинедину Язиду Зидану. Google на запрос алжирские шаманы ничего путного не выдаёт. Но мы, кажется, начинаем догадываться об их силе.

Повторенье — мать ученья

Итак, январь, год 2018-й. Зинедин Зидан на грани увольнения. «Реал» катастрофически отстал от «Барселоны» в чемпионате (15 очков), получил по носу в Лиге чемпионов от «Тоттенхэма», правда, вышел со второго места, не совершил зимних трансферов вообще. Роналду потух, Бензема стабилен, что страшно, испанская молодежь ничего не демонстрирует. Ситуация похожа на январь 2016-го года, когда француз команду возглавил. Рафаэль Бенитес оставил землю, выжженную конфликтами, а Зидан умудрился вернуться в чемпионскую гонку, обыграть «Барселону» и взять Лигу чемпионов. С нуля. Просто пришёл прекрасный футболист и всё исправил. Он никого не купил, он ничего не изменил. Он просто выиграл главный клубный трофей Старого Света.

Прошло два года и Зинедин повторил трюк с подъёмом клуба с колен. Он вновь нацелен на «ушастого», отдав Ла Лигу «Барселоне», но при этом лихо вернувшись в распределение второго места после провального старта. Не забывайте, что между этими годами был сезон полный наград. Тогда «Реал» собрал всё что можно. Очень круто для молодого тренера.

"Реал" — «Бавария»: Роль фортуны

Рассматривать будем только вчерашний матч. А то фраза: «Мадридцы не были сильнее, но идут дальше» начнёт вызывать аллергию. Не могли же Томас Мюллер Роберт Левандовски за один день растерять свой класс. Поляк клал мадридскому «Реалу» 4 гола за матч. Не такой матёрый, ещё худенький, в жёлто-черной полосатой форме, далеко не «хищник» нынешнего образца. Теперь Левандовски за два матча имел моментов минимум на 4 гола. Выходы один на один под небольшим углом, удары с близкой дистанции, отскоки на линию вратарской. Забивай — не хочу. Но он не хотел. Магия. Зидан провернул хитрый трюк, он вселил в поляка своего форварда. Даже человек получается звучный — Роберт Бензема. А хищный инстинкт Левандовски последовал в обратном направлении. Карим в кои-то веки забил после навеса первым касанием, а затем ещё и ошибку голкипера подкараулил. Кстати, об ошибке. Вы давно видели, чтобы вратарь в лучших традициях спортивной гимнастки исполнял невесомое упражнение с мячом. Только не надо вспоминать «толстого» со двора.

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И всё это происходит против «Реала». Только против «Реала» феноменальная оборона «Ювентуса», отыгрывающая лучше всего решающие мгновения матча, может оставить на 93-й минуте Васкеса на линии вратарской. Только против «Реала» Томас Мюллер, буквально воскресший при Хайнкессе, может загубить все атаки своей команды. Капитан «Баварии» вчера умудрился сыграть ужасно при шикарной атакующей игре команды. Мюнхенцам надо было выходить вдесятером. Тьяго, Рибери, Алаба, Толиссо, Хамес — любой бы в середине первого тайма прострелил намного лучше. Томас умудрился пустить мяч мимо четырёх (!) свободных партнёров. Так нужно ещё постараться. Это момент мог стать переломным.

"Реал" — «Бавария»: Роль арбитра

Тема избитая и всегда спорная. Не успели закончиться пересуды касательно пенальти в Мадриде, когда Бенатиа «оседлал» Лукаса Васкеса (да что там, ещё не закончились разговоры об удалении Видаля и двух голах Роналду из офсайда в матче годичной давности), как появились новые поводы к размышлению. Не сказать, чтобы Чакыр «подсвистывал» мадридскому клубу, но уж как-то резко он отсекал разговоры мюнхенцев в спорных эпизодах. Бедный Киммих три минуты доказывал турку, что была игра рукой Марсело в штрафной площади после его кросса, но арбитр смерил немца таким надменным взглядом, что защитник «Баварии» был согласен уже и на пенальти в свои ворота. На повторах заметно, насколько хорошая видимость спорного эпизода была у трёх (!) арбитров. А то, что мяч попал в руку, так вообще сомнения не вызывает. Но пенальти не был назначен. Как так получается? Непонятно.

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Это только самый явный момент. И только из мадридского матча. Был ещё удар Серхио Рамоса по ноге Роберту Левандовски. Скажете это борьба за мяч в штрафной площади, ничего такого. Но по мячу то испанец не попал, лишь по ноге форварду. Скажете сложно заметить, ничего такого. Так игру рукой Марсело после подачи Киммиха невозможно было не заметить при такой позиции арбитров. Скажете не нужно свистеть в каждом эпизоде, игру не судьи выигрывают. Тогда и «Ювентусу» можно было пенальти не ставить, Буффона не удалять. Там вообще событие историческое на кону.

Фантастическое стечение обстоятельств несёт «Реал» по Лиге чемпионов уже который год. В каком бы состоянии не был клуб в январе, если им руководит Зидан, то к маю ждите его в финале. Где-то фортуна, где-то арбитры, где-то мастерство игроков «Реала» (естественно, не умаляем заслуг «королевского» клуба) проведут «галактикос» верной дорогой. Можно переиграть Зидана тактически (Рибери и Алаба регулярно вспарывали проблемную зону Ваксеса на фланге обороны), можно раз за разом проводить шикарные атаки ("Бавария" была просто великолепна впереди — темп, напор, движение), но всё равно найдутся свои Ульрайх и Рафинья, которые подарят шанс «Реалу». Один шанс, им этого достаточно. В отличие от соперников. Всё это настолько мистически, что нам остаётся лишь подчеркнуть главное — лучшие колдуны родом из Алжира. Копим деньги и едем за талисманами.