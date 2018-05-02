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Президент FIFA анонсировал новый турнир для национальных сборных
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Президент FIFA анонсировал новый турнир для национальных сборных 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Глава FIFA предложил проводить новый турнир каждый октябрь и/или ноябрь каждого нечетного года, начиная с 2021 года.
Президент FIFA Джанни Инфантино предложил организовать новый мини-турнир для восьми национальных сборных. Турнир, который получил название «Финал восьми» будет проводится каждые два года в дополнение к уже существующим соревнованиям. Об этом сообщает Reuters.
Глава FIFA предложил проводить новый турнир каждый октябрь и/или ноябрь каждого нечетного года, начиная с 2021 года. Также Инфантино сообщил, что группа инвесторов готова потратить $25 млрд на «Финал восьми», а также на обновленную версию Кубка мира среди клубов, которая начнется в 2021 году с 24 команд.
Кубок конфедераций, который проводится раз в четыре года, за год до чемпионата мира, будет отменен.
Данные инициативы на рассмотрение будут направлены Совету FIFA, который еще должен будет их одобрить.
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