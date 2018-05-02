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​Арбитр Москалёв пропустит очередной тур РФПЛ
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​Арбитр Москалёв пропустит очередной тур РФПЛ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Арбитр Владимир Москвалёв освобожден от выполнения своих обязанностей на очередной тур чемпионата России. Причиной стала серьезная ошибка судьи в матче 36-го тура ФНЛ «Енисей» — «Волгарь» (2:1), в ходе которого Москалёв назначил ошибочный пенальти в ворота «Волгаря», повлияв на исход поединка.
О снятии с матча грядущего тура РФПЛ сообщил и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
— Те, кто видел видеоповтор, поймут, что арбитр ошибся. Защитника толкнули в спину, и он в итоге, потеряв равновесие, сыграл рукой. Как вы считаете?
— Пока не знаю оценку инспектора. Но сам я видел этот момент. Мое мнение: 11-метровый удар назначен ошибочно. К сожалению, Москалев ошибся.
— Он был назначен на игру в Премьер-лиге…
— Теперь он будет с нее снят. Произведем замену.
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