Тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи спортсменам на ЧЕ в Каспийске

Тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи спортсменам на ЧЕ в КаспийскеВ рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе для участников и гостей была организована туристическая поездка в Дербент. Во время поездки тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи и хорошей игры всем участникам.

«Хочу пожелать всему приветливому борцовскому народу, а также спортсменам, которые будут выступать на чемпионате Европы, удачи, победы, успеха, здоровья, счастья, любви и всего самого хорошего, что есть в жизни», — отметил Виталий Барановский.

Напомним, что сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Дагестан, несмотря на возникшие сложности.