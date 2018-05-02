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Тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи спортсменам на ЧЕ в Каспийске
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Тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи спортсменам на ЧЕ в Каспийске 

Mirmol.ru 27 минут назад
Тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи спортсменам на ЧЕ в КаспийскеВ рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе для участников и гостей была организована туристическая поездка в Дербент. Во время поездки тренер сборной Украины Виталий Барановский пожелал удачи и хорошей игры всем участникам.
«Хочу пожелать всему приветливому борцовскому народу, а также спортсменам, которые будут выступать на чемпионате Европы, удачи, победы, успеха, здоровья, счастья, любви и всего самого хорошего, что есть в жизни», — отметил Виталий Барановский.
Напомним, что сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Дагестан, несмотря на возникшие сложности.
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