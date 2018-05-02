Милинкович-Савич может перейти в «Барселону»

По информации источника, сине-гранатовые провели переговоры с руководством римлян, которые заявили, что Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб за 80 млн евро.

Милинкович-Савич — главная трансферная цель «Ювентуса» среди полузащитников

Отмечается, что эти условия не устроили «Барселону». Клуб решил взять паузу в переговорах. Источник уверяет, что если «Лацио» не станет снижать цену на сербского футболиста, то клуб откажется от его услуг и сосредоточится на других кандидатурах.

Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес «Ювентус» и "Манчестер Юнайтед"

В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за «орлов» 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.