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Милинкович-Савич может перейти в «Барселону»
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Милинкович-Савич может перейти в «Барселону» 

Советский спорт 23 минуты назад
По информации источника, сине-гранатовые провели переговоры с руководством римлян, которые заявили, что Сергей Милинкович-Савич может покинуть клуб за 80 млн евро.
Милинкович-Савич — главная трансферная цель «Ювентуса» среди полузащитников
Отмечается, что эти условия не устроили «Барселону». Клуб решил взять паузу в переговорах. Источник уверяет, что если «Лацио» не станет снижать цену на сербского футболиста, то клуб откажется от его услуг и сосредоточится на других кандидатурах.
Ранее сообщалось, что к полузащитнику проявляют интерес «Ювентус» и "Манчестер Юнайтед".
В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за «орлов» 45 матчей, забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.
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