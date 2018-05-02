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Канал Sadokist на Twitch разблокировали. Комментатор не уверен, вернется ли к работе
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Канал Sadokist на Twitch разблокировали. Комментатор не уверен, вернется ли к работе 

CyberSport.ru 15 минут назад
С канала Мэттью Sadokist Триветта на Twitch сняли блокировку, наложенную ранее из-за расистского скандала. 1 мая он впервые с марта вышел в эфир на Twitch и рассказал о карьерных планах. Триветт анонсировал трансляцию цитатой Марка Твена: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены», и рассказал, что не уверен, вернется ли к работе комментатора. Ранее Sadokist неоднократно заявлял, что хотел бы изменить направление карьеры и покинуть киберспортивную индустрию. Чем именно он планирует заниматься, бывший кастер не уточнил.
Вернусь ли я однажды [в комментирование]? Не знаю 31 марта Sadokist провел трансляцию, во время которой назвал инсайдера DonHaci «чертовым ниггером» и посоветовал тому покончить с собой. После этого Триветт публично извинился в публикации на Facebook и перестал участвовать в киберспортивных турнирах.
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