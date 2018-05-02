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В Кургане малышей приглашают погонять по-взрослому
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В Кургане малышей приглашают погонять по-взрослому 

Уральский меридиан 15 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Впервые в Кургане пройдет Мировая серия соревнований Strider Racing 2018 гонки на велобегах для детей от 2 до 6 лет. По словам организаторов, принять участие в состязании могут все желающие. Гонка пройдет в четырех категориях: 2+,3+,4+ и 5+. Причем дети, которым уже исполнилось уже 6 лет, не смогут приять участие. Также известно, что снаряжение маленьким гонщикам будет предоставлено на время гонки. Чтобы принять участие ребятишкам нужно зарегистрироваться и заплатить регистрационный взнос.
Гонка пройдет 6 мая в Центральном парке культуры и отдыха. Напомним, что велобег или беговел — это приспособление для бега, которое специально разработано для развития физических данных детей младшего возраста от 2 до 5 лет.
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