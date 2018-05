Возвращение космического корабля SpaceX перенесли из‐за неблагоприятных условий

Из‐за плохих погодных условий NASA перенесло дату отстыковки грузового корабля компании SpaceX . Dragon вернется на Землю 5 мая, сообщило ИА Nation News.

Our @SpaceX Dragon spacecraft recently went to the International @Space_Station to deliver supplies to @NASA_Astronauts. It’s returning to Earth on Saturday with plants, human tissue and fruit flies? Find out why at https://t.co/rBsnXAHmYw. pic.twitter.com/2CR3NIR4Je

— NASA (@NASA) 2 мая 2018 г.

Грузовой корабль Dragon отстыкуется от модуля «Гармония» и упадет в Тихом океане недалеко от американского штата Калифорния. Мероприятие запланировали на 2 мая, но его пришлось отложить.