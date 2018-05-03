Порошенко похвастался рационом «всушников» (ФОТО)

Президент Украины Петро Порошенко похвастался новым рационом «всушников», якобы разработанным по стандартам НАТО

По его словам, новое меню для украинских военных, участвующих в «ООС» (бывшая «АТО») на Донбассе, будет содержать семь различных комплексных вариантов — на каждый день недели.

«Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели.

Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни, он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание», — утверждает Порошенко на своей странице в соцсети.

По его словам, в новом «усиленном» меню представлены первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед и кофе. Кроме того, в комплекте есть специальные реторт-пакеты — беспламенные грелки для разогрева блюд.

Порошенко утверждает, что новый рацион просто невозможно сравнивать с предыдущими образцами.

«Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», — добавил он.

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