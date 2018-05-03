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Порошенко похвастался рационом «всушников» (ФОТО)
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Порошенко похвастался рационом «всушников» (ФОТО) 

Русская Весна 23 минуты назад
Президент Украины Петро Порошенко похвастался новым рационом «всушников», якобы разработанным по стандартам НАТО.
По его словам, новое меню для украинских военных, участвующих в «ООС» (бывшая «АТО») на Донбассе, будет содержать семь различных комплексных вариантов — на каждый день недели.
«Наши военные в Донбассе получат новый рацион, разработанный по стандартам НАТО. 7 различных комплексных рационов на 7 дней недели.
Теперь, если военнослужащий находится не у полевой кухни, он все равно имеет возможность получить полноценное, качественное и сбалансированное питание», — утверждает Порошенко на своей странице в соцсети.
По его словам, в новом «усиленном» меню представлены первое и второе блюдо, сухофрукты, шоколад, джемы, мед и кофе. Кроме того, в комплекте есть специальные реторт-пакеты — беспламенные грелки для разогрева блюд.
Порошенко утверждает, что новый рацион просто невозможно сравнивать с предыдущими образцами.
«Я уже не говорю о тех временах, когда сам проходил срочную службу», — добавил он.
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